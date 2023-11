Gewusst? Dieser DFB-Star liebt "Das Sommerhaus der Stars"!

Er feiert es! Vor wenigen Tagen fand die aktuelle Staffel von Das Sommerhaus der Stars ein Ende. Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) wurden als Nachrücker das Promi-Paar 2023. Im großen Finale konnten sie sich gegen Justine Dippl und Arben Zekic durchsetzen. Beim großen Wiedersehen flogen noch einmal ordentlich die Fetzen. Das wilde Durcheinander dürfte auch dieser Kicker der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht verpasst haben!

Im Interview mit RTL schwärmt Niclas Füllkrug (30) nun von der Trash-Sendung. "Man schaltet halt komplett ab. Man lässt sich entertainen, es ist halt einfach lustig", schwärmt der Stürmer von Borussia Dortmund. Der Sportler lässt den Tag also offenbar sehr gerne mit Aleksandar Petrovic (32), Walentina Doronina (23) und Co. ausklingen. "Es ist interessant, das zu beobachten, wie sich auch Charaktere in diesen Extremsituationen entwickeln", merkt der 30-Jährige an.

Im vergangenen Jahr wurde Niclas zum neuen Shootingstar der deutschen Nationalmannschaft. Samstag müssen die Jungs unter Julian Nagelsmann im Länderspiel gegen die Türkei ran. Es bleibt abzuwarten, ob die DFB-Elf nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen mal wieder einen Sieg einfahren kann – am Samstag um 20:15 Uhr gibt es auf RTL den Anstoß.

