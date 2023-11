Gotham Awards 2023: Das waren die schönsten Looks der Stars!

Startschuss für die Preisverleihungssaison! Am Montagabend wurden in New York City wieder die Gotham Awards verliehen. Während bei der Award-Zeremonie in den vergangenen Jahren nur Independent-Filme ausgezeichnet wurden, durften dieses Jahr auch Blockbuster wie Barbie auf einen Preis hoffen. Für das Event zeigten sich die Stars und Sternchen aus Hollywood wieder von ihrer besten Seite. Hier sind die schönsten Looks des Abends!

Margot Robbie (33) und "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig (40) lächelten zusammen für die Kameras. Greta wurde als "Icon & Creator" gekürt und strahlte ganz in Weiß. Auch Laura Dern (56) ist im Barbie-Fieber: Unter ihrem schwarzen Satinanzug trug sie ein Shirt mit dem Logo der Kultpuppe. Charles Melton (32) setzte sich gegen Ryan Goslings (43) Ken-Interpretation durch und wurde für seine Leistung als Nebendarsteller in "May December" geehrt. Der ehemalige Riverdale-Star ließ das Hemd einfach zu Hause und trug den schlichten schwarzen Zweireiher auf nackter Haut.

Schauspielerin Natalie Portman (42) stach mit ihrem besonderen Look hervor. Die "Black Swan"-Darstellerin präsentierte sich in einem grauen Kleid mit aufgestickten Blumen. Und was war los bei Shailene Woodley (32) und Julianne Moore (62)? Die beiden kamen anscheinend im Partnerlook – beide wählten für die Preisverleihung ein schwarzes Kleid mit langen, capeartigen Ärmeln und posierten sogar gleich!

Getty Images Greta Gerwig und Margot Robbie bei den Gotham Awards 2023

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Getty Images Charles Melton, Preisträger bei den Gotham Awards 2023

Getty Images Natalie Portman, Gotham Awards 2023

Getty Images Shailene Woodley, Gotham Awards 2023

Getty Images Julianne Moore, Gotham Awards 2023

