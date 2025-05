Romina Palm bereitet sich auf die Geburt ihres Babys vor

Romina Palm (25) und Christian Wolf sind voller Vorfreude: Das Model und der Unternehmer erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram ließ Romina ihre Follower nun wissen: Die werdenden Eltern sind in eine Unterkunft gezogen, die näher an Christians Familie ist – fünf Stunden von ihrer aktuellen Wohnung entfernt. Dort wollen sie sich auf die baldige Geburt vorbereiten. Zu den Aufnahmen schreibt sie voller Freude an ihr Baby: "Ich kann's einfach nicht glauben. Aber ja, es ist wahr – bald bist du da! Wir machen uns bereit für dich." Der Countdown läuft auf jeden Fall, doch bis dahin will Romina die neue Unterkunft noch etwas gemütlicher machen.

Wo die neue Unterkunft ist, verrät Romina natürlich nicht. Doch sie gibt ein weiteres besonderes Detail preis: Ein Familienmitglied von Christian wird bei der Geburt dabei sein. Um wen es sich handelt, bleibt erstmal weiterhin ein Geheimnis. Wie die GNTM-Bekanntheit außerdem erzählt, hatte das Paar eigentlich vorgehabt, in eine permanente Unterkunft zu ziehen, in der sie auch die nächsten Jahre verbringen wollen. Doch die ist noch nicht fertig, weswegen sie jetzt in dieser temporären neuen Wohnung wohnen. Und die kann sich sehen lassen: Viel Licht und ein direkter Zugang zu einem See, in dem Rominas Hund Baloo auch schon eine Runde geplanscht hat.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Romina mit zunehmend stärkeren Unterleibsschmerzen auf sich aufmerksam gemacht. Sie gab auch offen zu, dass sie sich manchmal noch nicht ganz bereit für die Geburt fühlt – eine Unsicherheit, die viele Erstlingseltern kennen. Ihre Follower stehen ihr mit viel Zuspruch und aufmunternden Worten zur Seite. Christian, der vor allem als Social-Media-Star und Unternehmer bekannt ist, äußert sich selten öffentlich zur Schwangerschaft, unterstützt seine Partnerin aber im Hintergrund und freut sich auf das Familienglück.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrem Hund Baloo

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

