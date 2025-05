Kelly Brook brach sich beim London Marathon den Fuß

Kelly Brook (45) hat nach dem London-Marathon am vergangenen Wochenende eine schmerzhafte Erfahrung gemacht: Zusammen mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi nahm sie an dem beliebten Laufereignis in der britischen Hauptstadt teil und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Die bekannte Moderatorin absolvierte die 42,2 Kilometer, trotzte Blasen und Erschöpfung – und zeigte sich im Ziel stolz mit ihrer Medaille. Doch die Freude währte nicht lange: Kurz nach dem Lauf spürte Kelly starke Schmerzen im Fuß, die schließlich eine ärztliche Untersuchung erforderlich machten. Wie sie in ihrer Radiosendung "Heart Drive" erzählte, wurde nach mehreren Klinikbesuchen eine Stressfraktur diagnostiziert – eine typische Verletzung bei Marathon-Neulingen. Nun muss Kelly für mindestens sechs Wochen einen medizinischen Stiefel tragen und eine Zwangspause einlegen.

Der Weg zur Diagnose wurde für das Model zu einem regelrechten Spießrutenlauf. Nach eigenen Angaben humpelte sie von einem Krankenhaus zum nächsten – doch selbst eine einfache MRT-Untersuchung konnte ihr mancherorts nicht angeboten werden. "Das Einzige, wohin sie mich wirklich gerollt haben, war der Weg zur Kasse – damit ich zahle", witzelte Kelly in ihrer Sendung. Mit einer Mischung aus Frust und Humor schilderte sie, wie sie immer wieder vertröstet wurde und schließlich selbst vermutete, dass ihr Fuß gebrochen sei. Trotz der Strapazen und der ernüchternden Diagnose zeigt sich Kelly kämpferisch und präsentiert auf Instagram stolz ihre Medaille.

Das sportliche Engagement von Kelly und Jeremy geht weit über den Marathon hinaus – das Paar trainiert regelmäßig gemeinsam und hat bereits so manche Herausforderung gemeistert. Gegenüber The Sun verriet Kelly, dass sie und ihr Mann sich durch das viele gemeinsame Training "dynamischer denn je" fühlen. Selbst während ihrer Teilnahme an der Sendung "Race Across the World" mussten sie im Finale einen verschneiten Vulkan erklimmen. Auch privat steht Bewegung bei den beiden hoch im Kurs: So verbrachten sie etwa Weihnachten wandernd in den Alpen. Für Kelly, die früher kaum mehr als fünf Kilometer gelaufen war, bedeutete der Marathon echtes Neuland – und eine Gelegenheit, ihr Durchhaltevermögen auch abseits des Berufs unter Beweis zu stellen. Ihre Verletzung scheint ihren Ehrgeiz dabei kaum zu bremsen – stattdessen setzt sie auf Humor, um das Beste aus der Zwangspause zu machen.

Instagram / iamkb Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi

Instagram / iamkb Jeremy Parisi und Kelly Brook im Januar 2023

