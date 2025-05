Oben ohne: Gigi Birofio schmust mit seiner Vicky im Pool

Gigi Birofio (25) genießt die junge Liebe mit seiner Freundin Vicky. Nachdem die beiden ihre Fans in Sorge versetzt hatten, als sie sich gegenseitig entfolgt waren, scheint nun wieder alles im Lot zu sein. Auf Instagram postet der Realitystar jetzt ein Foto mit seiner Liebsten. Darauf küssen sich die beiden in einem Pool, wobei die Influencerin allem Anschein nach kein Oberteil trägt. Der #CoupleChallenge-Teilnehmer schaut dabei direkt in die Kamera, während Vicky ihre Augen geschlossen hat.

Mit seiner neuen Beziehung scheint sich im Leben des gelernten Elektrikers einiges verändert zu haben. Bei seinen Auftritten in Realityshows war der Italiener immer wieder mit skandalösem Verhalten aufgefallen – vor allem unter Alkoholeinfluss. Doch damit soll nun Schluss sein. In einem Clip im Netz erklärte er vor wenigen Wochen: "Erstes Wochenende ohne Alkohol. Mal sehen, ob es hält." Stattdessen wolle Gigi mehr Zeit im Fitnessstudio verbringen.

In einer Sache ist der 25-Jährige allerdings ganz der Alte. Nachdem sich Dilara Kruse mit ihrem Verhalten während des "#CoupleChallenge"-Drehs bei den anderen Kandidaten und den Zuschauern unbeliebt gemacht hatte, schoss ihr Mitstreiter heftig gegen sie auf Social Media. Dabei schimpfte Gigi: "Ab und zu gucke ich ja bei '#CoupleChallenge' rein. Da gibt es eine Person, immer wenn die anfängt zu reden, kriege ich Pickel – mein Körper fängt an zu schimmeln." Er ließ keinen Zweifel daran, dass er damit die Frau von Max Kruse (37) meinte. "Wie kannst du dich als Mensch so über andere stellen? Du warst eine Kellnerin. Du hast einfach nur einen Kreisligaspieler geb*mst, du Fisch", meckerte der TV-Star.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Instagram / dilara.kruse Influencerin Dilara Kruse, August 2024

