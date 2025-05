Selma Blair fühlte sich nach der MS-Diagnose "erleichtert"

Selma Blair (52) hat offenbart, dass ihre Diagnose der Multiplen Sklerose (MS) im Jahr 2018 für sie eine regelrechte Erleichterung war. Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Eiskalte Engel", sprach am 30. April beim PHM Healthfront 2025 über die Jahre der Unsicherheit vor der Diagnose und darüber, wie sehr sie das Wissen über ihre Krankheit befreit hat. Obwohl sie die Diagnose zunächst einige Monate geheim hielt, fühlte Selma laut eigener Aussage sofort Freude und Erleichterung: "Es ist so witzig. Ich glaube, die Leute dachten, es müsste etwas Tragisches sein, aber ich dachte nur: 'Ihr versteht das nicht!'" Mit der offiziellen Bestätigung von ihrem Arzt sei sie "so glücklich" gewesen und habe sich endlich "gesehen" gefühlt, erzählte sie im Gespräch mit PEOPLE.

Vor der Diagnose erlebte Selma jahrelang Symptome, für die sie keine Erklärung fand. Sie beschrieb, wie sie das Verhalten anderer Menschen oft nicht nachvollziehen konnte: "Wie machen die das? Wie bleibt diese Mutter wach? Ich habe das nie verstanden", sagte sie PEOPLE. Selma erinnerte sich, dass sie als Kind und Jugendliche häufig Symptome hatte, die dann plötzlich wieder verschwanden – ein typisches Merkmal der schubförmigen MS. Durch das ständige Schwanken ihrer Symptome begann sie stark an sich selbst zu zweifeln und wurde immer unsicherer. Erst die Diagnose habe ihrer Erfahrung eine Bedeutung gegeben und viele ihrer Unsicherheiten aufgelöst.

Heute blickt die Schauspielerin mit neuer Stärke und einer großen Portion Neugier auf ihr Leben. Selma betonte, sie habe "nicht unbedingt Angst vor dem Tod", schließlich "sterben wir alle". Viel wichtiger sei ihr heute, anderen zuzuhören und ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Zuletzt zeigte sich Selma bei den Fashion Los Angeles Awards und berichtete laut PEOPLE, sie sei aktuell "wirklich schubfrei" und fühle sich "sehr gut". Selma ist Mutter eines Sohnes und setzt sich heute öffentlich für mehr Bewusstsein und Verständnis im Umgang mit chronischen Erkrankungen ein. In verschiedenen Interviews zeigt sie sich humorvoll und offen – Eigenschaften, die ihr laut Weggefährten dabei helfen, mit den Herausforderungen ihrer Krankheit umzugehen und andere zu inspirieren.

Getty Images Selma Blair bei den Media Access Awards in Los Angeles

Instagram / selmablair Arthur Saint Blair und Selma Blair in Paris, September 2024

