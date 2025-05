So feierte Nick Cannon den 14. Geburtstag seiner Zwillinge

Die Zwillinge von Nick Cannon (44) und Mariah Carey (56) werden 14 Jahre alt. Eine große Geburtstagsparty gibt es aber nicht. "Sie haben gesagt, dafür sind sie zu cool", schreibt Nick zu einem Instagram-Video zum Ehrentag seiner beiden ältesten Kinder. Stattdessen überlegte der Komiker sich eine besondere Erfahrung für Moroccan (14) und Monroe (14): "Stattdessen bekamen sie das volle Escape-Room-Erlebnis nur für sich und sie hatten einen Spaß! Gelinde gesagt: beängstigend und atemberaubend, aber Roc und Roe und ihre Freunde waren begeistert. Und sie ließen den alten Mann als Anstandswauwau mitgehen." Eine Liebeserklärung an seine Kids konnte der US-Amerikaner sich aber nicht verkneifen: "Ich liebe euch zwei, mit allem, was ich habe und darüber hinaus."

Für den stolzen Papa scheint es nur schwer zu glauben zu sein, dass seine Zwillinge nun keine Kinder mehr, sondern Teenager sind. Schon vergangenes Jahr, als die beiden 13 wurden, konnte der 44-Jährige kaum fassen, wie schnell die Zeit verging. Er gratulierte den beiden im Netz mit den Worten: "Ich kann es nicht glauben, dass ich vor 13 Jahren mit dem größten Geschenk gesegnet wurde – Vater zu werden!" Für den besonderen Anlass erlaubte der Rapper sich sogar den Spaß, für sich, Moroccan und Monroe T-Shirts mit der Aufschrift "Roc & Roe" bedrucken zu lassen – wobei die Os durch die Gesichter der Geburtstagskinder ersetzt wurden.

Die Zwillinge sind die einzigen Kinder, die aus der Beziehung von Nick und Mariah stammen. Die Ehe ihrer Eltern hielt von 2008 bis 2016. Nach der Scheidung schienen die beiden aber ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Während die Popikone es bei den Zwillingen beließ, wuchs Nicks Familie aber stetig weiter. Mittlerweile ist er stolzer Vater von zwölf Sprösslingen von sechs Frauen. Weiteren Nachwuchs scheint Nick aktuell aber nicht zu planen. Den Grund erklärte er in einem Interview mit People: "Um ehrlich zu sein, habe ich gerade so viel Spaß in dieser Phase, und so wie mein Konto derzeit aussieht, werde ich bei diesen zwölf erst einmal auf Pause drücken."

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kids Monroe und Moroccan, 2018

Getty Images Nick Cannon, Comedian

