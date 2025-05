Hindernislauf bei GNTM: Für dieses Model ist die Show vorbei

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel geht es darum, Ängste zu überwinden. Nach einem Fotoshooting in schwindelerregender Höhe hat es auch der Entscheidungswalk wieder in sich: Auf dem Laufsteg sind einige Hindernisse aufgebaut, die die Models in ihren außergewöhnlichen Outfits meistern müssen. Neben rutschigen Styroporböden, riesigen Pendeln, Stolpersteinen aus Schaumstoff, einem Boden aus verstreuten Legobausteinen und einer Wippe müssen die Models auch noch eine sich drehende Plattform meistern und auf dieser posieren. Für Gastjurorin Coco Rocha (36) ist das kein Problem. Das erfahrene Model rockt den Laufsteg mit all seinen Barrieren. Doch können die Nachwuchsmodels der diesjährigen Staffel in ihre Fußstapfen folgen?

Magdalena, die beim Höhenflug-Shooting nicht so gut abliefern konnte, läuft als Erste und kann die Jury überzeugen. Heidi Klum (51), Supermodel Coco und Designer Kevin Germanier sind von ihr begeistert. Auch ein Großteil der anderen Kandidaten rockt den Laufsteg und lässt sich von den Hindernissen nicht beirren, obwohl sie stolpern oder gar hinfallen. Besonders herausgestochen sind Canel, Jannik und Ray. Allerdings schneidet Aaliyah diesmal nicht gut ab. "Ich fand dich nicht gut. Es hat sich angefühlt, als würdest du das hier als einen großen Scherz sehen", kritisiert Kevin und erklärt weiter: "Die Musik war noch nicht mal zu Ende und du fängst schon an, die Haltung zu verlieren." Doch letztendlich trifft es nicht die gelernte Kindergärtnerin. Es ist Samuel, der die Show diesmal verlassen muss. Der Grund: Sein Walk war zu vorsichtig und dadurch nicht unterhaltsam – die Jury zeigte sich äußerst enttäuscht von ihm.

Für ein besonderes Drama sorgte diesmal Daniela. Normalerweise gilt sie als Favoritin, konnte in den vergangenen Folgen immer überzeugen und galt durch ihre bereits gesammelte Erfahrung als Überfliegerin. Doch der Laufsteg verunsicherte sie so sehr, dass sie zwischendrin sogar in Betracht zog, die Show freiwillig zu verlassen. Sie verweigerte es, den Catwalk zu laufen, weil sie Angst hatte, sich zu verletzen. Das kauft ihr Gastjurorin Coco jedoch nicht ab. Nachdem sich Daniela über den Laufsteg gekämpft hatte, spricht das Supermodel Klartext. "Ich glaube, dir gefällt der Look nicht und du wolltest dich darin nicht blamieren. Ich denke nicht, dass deine Sicherheit der einzige Grund war, warum du diese große Chance hier einfach wegwerfen wolltest", stellt sie klar. Am Ende konnte sie sich aber doch noch in die nächste Runde weiterkämpfen.

Instagram / dohmensamuel Samuel von "Germany's Next Topmodel", April 2025

ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Daniela und die Jury, 2025

