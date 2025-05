Mit Baby: Lisa Mantler und ihr Mann senden Grüße am 1. Mai

Lisa Mantler (22) sorgt am 1. Mai für zarte Familienmomente im Netz: Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn sendet die Social-Media-Bekanntheit fröhliche Grüße an ihre Fans. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich strahlend mit ihrem Partner Jonas und dem Baby, das geborgen in einer Trage vor ihrer Brust sitzt. Die junge Familie genießt sichtlich den Feiertag zusammen, während Lisa auf dem Selfie kaum glücklicher wirken könnte. Besonders süß: Ihr Sohn trägt eine gestreifte Mütze – ein Detail, das viele Fans entzückt und dem Posting eine besonders herzliche Note verleiht.

Durch diesen besonderen Post gewährt Lisa Mantler erneut einen süßen Einblick in ihr Familienleben, das sich nach der Geburt ihres Sohnes grundlegend verändert hat. Schon in den vergangenen Monaten hatte sie mehrfach emotionale Momente als Mutter auf Social Media geteilt – etwa als sie beschrieb, wie sehr ihr "kleiner Baba" nicht nur für sie und ihren Mann, sondern auch für Verwandte, Freunde und selbst Außenstehende eine große Freude sei. Dennoch stellt sie immer sicher, dass die Identität des Kleinen bis auf Weiteres aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird. Mit dem aktuellen Foto setzt sie diese Serie nahbarer Familienmomente fort und lässt ihre Community erneut an ihrem privaten Glück teilhaben.

Bereits in der Vergangenheit hat Lisa Mantler offen über ihr Mutterglück und ihr Leben als junge, verheiratete Frau gesprochen. Erst im vergangenen Monat feierten sie und Jonas ihr Jubiläum: Zwei Jahre sind sie mittlerweile schon verheiratet. Zu einem Beitrag im Netz, der die beiden an ihrem besonderen Tag zeigt, schrieb sie: "Unglaublich, dass es schon zwei Jahre her ist! Es fühlt sich an, als wäre unsere Hochzeit gestern gewesen! Viele weitere Jahre werden folgen... Ich kann es kaum erwarten." Die Influencerin findet immer wieder besondere Wege, kleine Glücksmomente aus ihrem Alltag zu teilen – sei es mit emotionalen Posts oder einfach mit einem frisch geposteten Familienfoto, auf dem ihr neues Leben als Mama spürbar wird.

Instagram / lisa Social-Media-Star Lisa Mantler mit ihrem Sohn

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, Januar 2025

