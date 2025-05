TV-Pleite: Joko & Klaas werden beim Padel gnadenlos zerstört

In der neuesten Ausgabe Joko & Klaas gegen ProSieben hätte es für Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sicher besser laufen können. Die beiden müssen sich in der Trendsportart Padel beweisen. Dabei handelt es sich um einen Sport, der Elemente von Tennis und Squash vereint. Als wäre das nicht schwer genug, treten die Entertainer gegen echte Profis an: Ihnen gegenüber steht zum einen Jonas Messerschmidt, der frühere Kapitän der deutschen Padel-Nationalmannschaft, und zum anderen Matthias Wunner, einer der deutschen Top-Spieler. Damit Joko und Klaas nicht gänzlich chancenlos sind, durften sie den beiden Sportlern zuvor Handicaps verpassen. Doch es nützte nichts. Die Profis sind den beiden im gesamten Spiel überlegen – von 14 möglichen Punkten erreichen die Moderatoren gerade einmal zwei.

Als wäre das verlorene Spiel nicht genug, kostete es Joko und Klaas auch noch den Sieg in der Show. Das bedeutet, ihr Arbeitgeber ProSieben durfte den beiden eine Strafe aufbrummen: Das Duo muss in der nächsten Ausgabe als menschliche Werbefläche für den hauseigenen Streaming-Sender Joyn auftreten. Der Frust ist den beiden nach ihrer Niederlage deutlich anzusehen. Im Netz sprechen die Fans Joko und Klaas aber Mut zu, auch wenn sie offenbar klar der Meinung sind, dass die zwei von Anfang an keine Chance hatten. "Nächsten Mittwoch, neues Glück. Und hoffentlich machbare Spiele", meint ein User auf Joko und Klaas' offizieller Instagram-Seite. Dem schließen sich andere an: "Wie unfair willst du spielen? ProSieben: Ja."

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist seit mehreren Jahren eines der erfolgreichsten Formate der beiden TV-Stars. Mitte März wurde das Format allerdings auf einen neuen Sendeplatz verschoben. Statt dienstags läuft die Sendung in der neuen Staffel immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die Entscheidung dürfte ProSieben nicht ganz grundlos getroffen haben, denn mit dem neuen Sendeplatz treten Joko und Klaas in direkte Konkurrenz mit Stefan Raabs (58) "Du gewinnst hier nicht die Million". In der Vergangenheit verlor der Sender oft das Quotenduell gegen RTL. Mit dem Einsatz ihrer Zugpferde Joko und Klaas scheint ProSieben den Kampf jetzt aktiv aufzunehmen.

Anzeige Anzeige

© Joyn / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf mit Joko Winterscheidt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

Anzeige Anzeige