Das neue Blackpink? K-Pop-Girlgroup BabyMonster feiert Debüt

Sie sind die Newcomer im K-Pop-Universum! Auf dem südkoreanischen Musikmarkt geben Gruppen wie BTS, NCT, Stray Kids oder Seventeen aktuell den Ton an. Neben ihnen gehört zudem auch Blackpink zu den Lieblingen der Fans. Lisa (26), Jisoo (28), Jennie (27) und Rosé traten bereits auf dem Coachella-Festival auf und liefern mit Tracks wie "Kill This Love" oder "Pink Venom" einen Hit nach dem anderen. Nun tritt eine neue Girlgroup ins Rampenlicht!

Am Wochenende feierte BabyMonster ihr Debüt. Die Band steht bei YG Entertainment unter Vertrag und besteht derzeit aus Pharita, Asa, Ruka, Rami, Rora und Chiquita. Ihre erste Single "Batter Up" erschien am 27. November – das dazugehörende Musikvideo kann bereits nach kürzester Zeit beeindruckende 32 Millionen Aufrufe verzeichnen. In 21 Ländern führt der Song zudem bereits die iTunes-Charts an. Auf den ersten Blick legt BabyMonster also ein gelungenes Debüt hin.

Doch die K-Pop-Anhänger betrachten BabyMonster eher mit gemischten Gefühlen. Während viele die Beats der sechs Mädels feiern, finden andere, das Konzept und die Musik würden eher an die YG-Girlgroups 2NE1 oder Blackpink erinnern. Ob sie letztlich mit den ganz großen Idols mithalten können, wird sich noch zeigen.

Anzeige

Instagram / babymonster_ygofficial BabyMonster, K-Pop-Rookies

Anzeige

Instagram / babymonster_ygofficial Chiquita von BabyMonster

Anzeige

Getty Images 2NE1, K-Pop-Girlgroup

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de