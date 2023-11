Richtige Ohrwürmer: Das sind die K-Pop-Hits im November!

Diese Tracks unterhielten die K-Pop-Fans diesen Monat bestens! Ruhig ist es auf südkoreanischen Musikmarkt nie so ganz. Jeden Monat feiern sämtliche Boy- und Girlgroups sowie Solokünstler mit neuen Alben fulminante Comebacks. Auf eine Gruppe müssen die Fans aber erstmal länger verzichten: BTS! Denn fortan sind alle sieben Stars der "Fake Love"-Interpreten beim Militär. Doch für Ohrenschmaus ist immer noch genug ausgesorgt. Diese K-Pop-Klänge waren im November am beliebtesten!

Im April kehrte Taemin von seinem Wehrdienst zurück. Und der SHINee-Star gönnte sich danach keine Pause, sondern stand bereits wieder im Tonstudio. Raus kam dabei sein Song "Guilty" – der sinnliche Hit mit der sexy Choreografie sorgte bei den Fans für Kreischalarm. Auch die Gruppe Enhypen meldete sich mit einem Comeback zurück. Wann immer "Sweet Venom" läuft, können die Unterstützer ihre Füße mit Sicherheit nicht stillhalten. Das neue Album von BTS' jüngstem Sänger Jungkooks (26) ist ebenfalls ein voller Erfolg – besonders die Songs "Seven" und "Standing Next To You". Auch IVEs neues Lied "Baddie" verspürt gute Laune, gepaart mit einem echten Badass-Feeling.

Stray Kids versorgt seine Fans, die Stays, ebenfalls mit einer Reihe von neuen Ohrwürmern. Mit ihrem Maintrack "LALALALA" übertrafen sich 3RACHA, die Songwriter der Gruppe, um Bang Chan (26) mal wieder selbst, wie ihre Unterstützer finden. Die Girlgroups aespa und Viviz bezaubern mit ihrer neuen Musik ebenfalls – denn "Drama" und "Maniac" haben echtes Dauerschleifen-Potenzial.

