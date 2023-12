Tami und Steffen haben heißen Sex bei "Bachelor in Paradise"

Es wurde jetzt noch heißer im Paradies! Zahlreiche Singles aus dem Bachelor-Kosmos bekommen in dem Format Bachelor in Paradise eine zweite Chance auf die TV-Liebe. So auch Steffen Vogeno und Tami Nehrbass – die beiden mochten sich von Anfang an und kommen sich von Folge zu Folge immer näher. Jetzt toppen sie aber alles: Steffen und Tami haben nämlich Sex in der Villa!

Dass sie sich gut verstehen, ist kein Geheimnis. Daran kann wohl auch ein Date mit Neuankömmling Karina Wagner (27) nichts ändern. Denn obwohl Steffen ein schönes Rendezvous mit ihr hatte, kehrt er zu seiner Tami zurück. Und nur kurze Zeit später besiegeln sie ihre Gefühle mit einem intensiven Schäferstündchen. Obwohl die Decke über dem Geschehen ist, ist eindeutig, was sich dort abspielt. Die Bewegungen lassen keinen Spielraum für Interpretationen: Sie haben Sex!

"Wir können echt gut knutschen, also, es fühlt sich gut an – und alles andere halt auch", betont Tami und lächelt dabei verschmitzt. Doch dieses Lächeln vergeht ihr dann bei der Nacht der Rosen. Denn Steffen quatscht wieder mit Karina. "Du warst mit ihr auf einem Einzeldate, ihr habt echt viel Zeit miteinander verbracht", zeigt sich die Blondine etwas eifersüchtig im Gespräch mit dem Bremer. Dabei habe sie ein komisches Gefühl.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

RTL / Markus Hertrich Tami, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Bachelor in Paradise, RTL Karina und Steffen bei "Bachelor in Paradise" 2023

Bachelor in Paradise, RTL Steffen und Tami bei "Bachelor in Paradise" 2023

