Nach Korb: "Bachelor in Paradise"-Steffen küsst Tami doch!

Jetzt also doch! Bei Bachelor in Paradise verstanden sich Tami Nehrbass und Steffen Vogeno auf Anhieb gut. Der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat ließ nicht lange auf sich warten und versuchte, seine Auserwählte zu küssen. Das blockte die hübsche Blondine aber im ersten Moment ab. In der aktuellen Folge schaffte er es schließlich doch, Tami von sich zu überzeugen: Sie küsst Steffen trotz vorherigem Korb.

Bei einer Party kommen sich die Singles näher. Nach einer kleinen Tanzeinlage nutzte Steffen seine Chance und zog Tami zu sich. Innig knutschten die beiden miteinander. "Wir sind in dem Moment nur wir zwei. Wir blenden aus, was links und rechts ist", erklärt der Bremer anschließend im Einzelinterview. "Schön war es", ergänzt Tami.

Nachdem Steffen den Korb kassiert hatte, tauschten sich die Fans unter einem Instagram-Beitrag aus. "Fand's ultra unangenehm, wie er nachfassen wollte. Ein Nein reicht eigentlich" oder "Was ist an dem Nein nicht verständlich?", kommentierten zwei Nutzer unter dem Post. Eine andere Zuschauerin betonte aber: "Ich fand den Moment halt einfach megasüß."

Instagram / vogen_o Steffen Vogeno im Oktober 2022

Instagram / tami.nehrbass Tami Nehrbass, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Beer Steffen Vogeno, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

