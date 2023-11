Tiffany Haddish wird wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt

Tiffany Haddish (43) sorgt erneut für Aufsehen! Im September 2022 wurde die Sängerin erstmals angeklagt. Der Vorwurf: Sie und ihr Kollege Aries Spears (48) sollen vor acht Jahren ein damals 16-jähriges Mädchen und dessen sieben Jahre jüngeren Bruder sexuell belästigt haben. Die Klage wurde jedoch zurückgezogen. Rund ein Jahr später verklagte die Mutter der beiden Tiffany. Und die Schlagzeilen scheinen weiterhin nicht abzureißen: Wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer wurde Tiffany verhaftet und angeklagt!

Das berichtet jetzt TMZ. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die 43-Jährige verhaftet, nachdem sie angeblich hinter dem Steuer ihres Fahrzeugs eingeschlafen war. Nur wenige Stunden darauf wurde die Schauspielerin bereits wieder entlassen. Laut den Gerichtsakten soll sich Tiffany nun in wenigen Tagen, am 4. Dezember, vor einem Gericht verantworten. Für sie ist es bereits die zweite Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer: Im Januar 2022 wurde Tiffany aufgrund ähnlicher Umstände in Atlanta in Gewahrsam genommen.

Wie Radar Online bereits berichtete, verklagte die Mutter der vermeintlichen Opfer Tiffany und Aries wegen Verleumdung und forderte umgerechnet 900.000 Euro Schadensersatz. Weitere Details sind bis dato nicht zu dem Fall bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Klägerin keinen Erfolg haben wird.

