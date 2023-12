Wings-Gitarrist Denny Laine stirbt an Lungenkrebs-Erkrankung

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt. Denny Laine war in Großbritannien ein bekannter Rockmusiker. Unter anderem war er versiert mit der Gitarre, dem Bass und der Mundharmonika. Vor allem sein Mitwirken in der Band Wings machten ihn berühmt. Dort spielte er zwischen 1971 und 1981 Seite an Seite mit dem Beatles-Star Paul McCartney (81) und dessen erster Frau Linda. Doch nun müssen Fans Abschied nehmen: Denny ist mit 79 Jahren verstorben.

Dennys Tod wird heute durch seine Frau bekannt. Wie The Sun berichtet, gibt diese eine offizielle Erklärung gegenüber der Presse ab. "Ich war an seiner Seite und hielt seine Hand, als ich ihm seine Lieblingsweihnachtslieder vorspielte", erinnert sie sich. Der Brite kämpfte zuvor gegen Lungenkrebs: "Er hat jeden Tag gekämpft. Er war so stark und tapfer, hat sich nie beschwert. Alles, was er wollte, war, zu Hause bei mir und seinem Kätzchen Charley zu sein und seine Gypsygitarre zu spielen." Denny wurde 79 Jahre alt.

Neben seinem Erfolg bei Wings war Denny auch Mitbegründer der Band The Moody Blues. Allerdings verließ er diese bereits 1966. Dennoch gilt die Rockband bis heute als Wegbereiter des Musikgenres Symphonic Rock. In der sogenannten British Invasion gehört The Moody Blues neben den Rolling Stones und The Who bis heute zu den erfolgreichsten Gruppe.

Getty Images Paul McCartney und Denny Laine mit ihren Wings-Bandmitgliedern 1979

Getty Images Denny Laine, Musiker

Getty Images Denny Laine, Musiker

