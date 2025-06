Dakota Johnson verrät: Sie ist immer "total heiß auf Sex"

US-Schauspielerin Dakota Johnson (35) hat im Podcast "Good Hang" offen über ihre besondere Vorliebe für Sexszenen gesprochen. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der erotischen Filmreihe "Fifty Shades of Grey" bereits zahlreiche einschlägige Erfahrungen sammeln konnte, erklärte dabei lachend, dass sie keine große Vorbereitung für solche Szenen benötige. "Ich bin sozusagen immer total heiß auf Sex", gestand Dakota. Stattdessen fokussiere sie sich bei der Vorbereitung für neue Filmprojekte lieber auf Charakterarbeit: "Es kommt darauf an, wer die Figur ist und wie sie für das Publikum dargestellt werden soll", betont sie. Dennoch habe sich die 35-Jährige kürzlich erstmals mithilfe einer sogenannten Intimitätskoordinatorin auf intime Filmszenen vorbereitet, was sie als "richtig coole" Erfahrung beschrieb.

Besonders wichtig bei der schauspielerischen Arbeit ist für Dakota auch das Wohlfühlen im eigenen Körper. Sie habe schon immer darauf geachtet, sich in ihrem Körper sicher zu fühlen, gerade auch bei intimen Filmszenen, erklärte sie. Diese gesunde Einstellung verdanke sie vor allem ihrer Mutter Melanie Griffith (67), unter anderem bekannt aus "Die Waffen einer Frau", die ihr schon früh ein positives Körperbewusstsein vermittelte. Themen wie Sexualität und Menstruation seien in ihrem Elternhaus nie ein Tabu gewesen. So habe Dakota es vor allem der mütterlichen Erziehung zu verdanken, dass sie heute in der Lage sei, sich so selbstbewusst zu zeigen – ob mit oder ohne Büstenhalter.

Privat soll sich Dakota einigen Insidern zufolge derzeit in einer emotionalen Umbruchphase befinden. Nach fast acht Jahren scheint ihre Beziehung zu Coldplay-Sänger Chris Martin (48) zuletzt endgültig zerbrochen zu sein. Der Grund? Der Musiker soll den Hochzeitstermin mit seiner Angebeteten immer wieder hinausgezögert haben, bis Dakota schließlich der Geduldsfaden riss. Zwar ist die Trennung bisher nicht offiziell bestätigt, doch sollte sich diese Meldung bewahrheiten, steht fest: Die gebürtige Texanerin bezaubert nicht nur auf der Leinwand mit ihren Schauspielkünsten, sondern kann auch im direkten Interview ihre wahre Stimmungslage meisterhaft verbergen.

Landmark Media Press and Picture Jamie Dornan und Dakota Johnson in "Shades of Grey"

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

