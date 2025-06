Schon gewusst? Das ist Sängerin Didos eigentlicher Name

Sängerin Dido (53) wurde in den 2000er Jahren mit Hits wie "White Flag" und "Life For Rent" weltberühmt. Weniger bekannt ist hingegen ihr voller Name: Dido Florian Cloud de Bounevialle O'Malley Armstrong. Das enthüllte kürzlich die Daily Mail. Die britische Musikerin, die 1999 mit ihrem Debütalbum weltberühmt wurde, teilte die Bühne mit Größen wie Eminem (52) und Kendrick Lamar (37) und gewann unter anderem zwei Brit Awards sowie den MTV Europe Music Award. Trotz ihres Erfolgs entschied sich die heute 53-Jährige, ihre Karriere ab 2005 herunterzufahren, um sich verstärkt ihrer Familie zu widmen.

Dido, die einst als weltweit meistverkaufte Künstlerin galt, zog sich nach dem legendären Live-8-Konzert 2005 aus dem Rampenlicht zurück. Sie bereiste zuvor unermüdlich die Welt für ihre Tourneen, doch der Gesundheitszustand ihres Vaters veranlasste sie, ihren Fokus umzulenken. "Der letzte große Auftritt war Live 8, danach dachte ich: Ich mache jetzt mal kurz Pause – es wurde eine Unterbrechung von 15 Jahren", erklärte sie gegenüber Daily Mail. 2011 wurde sie Mutter ihres Sohnes Stanley, was sie ebenfalls kreativ beeinflusste: "Nach seiner Geburt habe ich ein paar Jahre lang nicht so gute Songs geschrieben", gab sie ehrlich zu.

Abseits der Bühne zeigt sich Dido als lebensfrohe Frau, die ihre Familie über alles stellt. Mit ihrem Ehemann Rohan Gavin und ihrem Sohn führt sie ein zurückgezogenes Leben, abseits des sonstigen Star-Rummels. Die Künstlerin betonte wiederholt, dass sie das Schreiben von Songs als einen inneren Konflikt empfinde – doch mit der Geburt ihres Kindes habe sich eine tiefe Zufriedenheit eingestellt, die sie ausgeglichener gemacht habe. 2019 wagte sie ein Comeback und bewies, dass sie noch immer einen festen Platz in der Musikwelt hat. Fans schätzen sie nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Authentizität und Bescheidenheit.

Getty Images Dido, Sängerin

Getty Images Sängerin Dido auf der Bühne bei "Live 8 London", 2005

