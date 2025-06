König Charles übertrifft Anne als fleißigster Royal 2025

König Charles III. (76) hat seine Schwester Prinzessin Anne (74) in der Rangliste der fleißigsten Royals überholt – das berichtet das Adelsportal Write Royalty. Seit Jahrzehnten galt Anne als das pflichtbewussteste Mitglied der britischen Königsfamilie, doch Charles hat im Jahr 2025 bis Ende Mai rund ein Viertel aller offiziellen Verpflichtungen der Royal Family absolviert – mehr als jedes andere aktive Familienmitglied. Dabei beeindruckt der Monarch besonders durch seine Entschlossenheit trotz gesundheitlicher Herausforderungen: Der 76-Jährige wird derzeit aufgrund einer Krebsdiagnose behandelt.

Prinzessin Anne, die bisher als unermüdliche Arbeitskraft der Royals gesehen wurde, sieht den neuen Platz ihres Bruders an der Spitze gelassen. Während eines Auftritts in Schottland äußerte sie sich humorvoll zu dem Thema: "Das muss ich einfach sagen – er wird langsam ehrgeizig, mein Bruder." Nach Charles und Anne folgen in der Liste Königin Camilla (77), Prinz Edward (61) und dessen Ehefrau Sophie (60). Auf den hinteren Rängen befinden sich Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43), die nach wie vor im Rahmen ihrer eigenen Krebserkrankung kürzertreten muss. Ihre Genesung und Familie stehen derzeit für sie im Mittelpunkt.

Die außergewöhnliche Leistung von König Charles weckt in Großbritannien sowohl Bewunderung als auch Sorgen. Mit seiner Arbeitsmoral unterstreicht er den hohen Stellenwert des Pflichtbewusstseins in der Monarchie. Dennoch illustriert sein Gesundheitszustand und der vieler anderer Royals, dass auch die tragenden Mitglieder der königlichen Familie nicht unverwundbar sind. Charles selbst hatte kürzlich angedeutet, dass seine Behandlungen gegen den Krebs erste Erfolge zeigen, was hoffentlich die Sorgen um den König etwas lindert. Die britische Öffentlichkeit beobachtet dennoch aufmerksam, wie er trotz aller Widrigkeiten die Krone und ihre Verpflichtungen mit großem Einsatz trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles bei der Royal Artillery, Juni 2025

Anzeige Anzeige