Novak Djokovic fühlte sich nie geliebt wie Federer und Nadal

Novak Djokovic (38) hat in einem Interview bei Failures of Champions offen darüber gesprochen, dass er sich nie so geliebt gefühlt habe wie seine großen Rivalen Roger Federer (43) und Rafael Nadal (39). Der serbische Tennisstar reflektierte über seine Karriere und gestand, dass er oft das Gefühl hatte, das "fünfte Rad am Wagen" bei den sogenannten "Big Three" des Tennissports zu sein. Während seines Abschneidens bei den French Open vor wenigen Tagen, das möglicherweise sein letzter Auftritt in Paris gewesen sein könnte, erklärte er, dass dies nicht nur an seinen Leistungen auf dem Platz lag, sondern auch an einigen unglücklichen Momenten abseits des Courts.

Besonders zu Beginn seiner Laufbahn habe er versucht, geliebt zu werden: "Ich schauspielerte und fühlte mich trotzdem wie ein ungewolltes Kind. Ich fragte mich, warum das so ist. Es tat mir weh. Dann dachte ich, dass mich die Fans akzeptieren, wenn ich mich anders verhalte." Doch die Strategie sei nicht aufgegangen. Djokovic gab Fehler zu, wie etwa seine Disqualifikation bei den US Open 2020, als er eine Linienrichterin unabsichtlich traf, oder das kontroverse Interview während einer Corona-Infektion. Dennoch betonte er, dass er immer mit guten Absichten gehandelt habe. Trotz der früheren Rivalität pflegt er mittlerweile vor allem zu Rafael Nadal ein gutes Verhältnis, das er als freundschaftlich beschreibt, wohingegen er zu Roger Federer etwas mehr Distanz verspürt.

Auf dem Platz zählten für Djokovic jedoch stets die sportlichen Erfolge, und diese sprechen für sich. Der Serbe hat unglaubliche 24 Grand-Slam-Titel in seiner Karriere gewonnen. Nur wenige Monate zuvor stellte er in Melbourne einmal mehr seine Klasse unter Beweis, als er trotz körperlicher Probleme ein entscheidendes Spiel für sich entschied. Djokovic ist bekannt für seine Hingabe, auch dann, wenn sein Körper an die Grenzen stößt. Mit seinen beeindruckenden Leistungen gehört er unbestritten zu den prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Tennissports.

Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal bei den French Open 2021

Getty Images Novak Djokovic, März 2023

