Neuer Trailer: "Star Trek" verspricht explosive Staffel drei

Captain Pike, verkörpert von Anson Mount, und seine Crew kehren in der dritten Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" mit neuen Abenteuern zurück. Die neuen Episoden starten am 17. Juli 2025 bei Paramount+ mit einer Doppelfolge. Danach erscheint wöchentlich eine neue Folge, bis die Staffel am 11. September 2025 ihr Finale erreicht. Bereits zuvor feiert die dritte Season laut "Kino.de" am 14. Juni 2025 ihre Weltpremiere beim Tribeca Festival. Die Serie knüpft direkt an den dramatischen Cliffhanger aus Staffel zwei an, bei dem Pike und sein Team in einen Konflikt mit den kriegerischen Gorn geraten sind.

Die Zuschauer können sich auf die Auflösung des dramatischen Cliffhangers aus Staffel zwei freuen. Darin wurde ein gefährliches Rettungsmanöver der Crew durch die humanoiden Reptilienwesen, die Gorn, behindert. Captain Batel wurde dabei infiziert – ein Heilmittel scheint nicht in Sicht. Neue Herausforderungen warten zudem auf die Crew um Captain Pike, darunter eine Mission, bei der sie sich als Vulkanier tarnen müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Neben Anson Mount kehren auch Rebecca Romijn (52), Ethan Peck (39) und weitere bekannte Darsteller in ihren Hauptrollen zurück. Gaststars wie Paul Wesley (42) und Patton Oswalt (56) bereichern zusätzlich die Besetzung.

Dass die Serie mit großer Spannung erwartet wird, zeigte bereits die Begeisterung über die Ankündigung einer vierten Staffel. "Strange New Worlds" hat sich mit seinen eigenständigen Episoden und packenden Handlungssträngen schnell zu einem Favoriten unter den Star Trek-Fans entwickelt. Besonders Captain Pike, verkörpert von Anson Mount, setzte dem Franchise mit seiner charismatischen Art neue Akzente. Zusammen mit Ethan Peck als Spock bildet er das Herzstück einer dynamischen Crew, deren Chemie von Fans wie Kritikern gleichermaßen gefeiert wird. Die kommende Staffel könnte das bislang imposanteste Kapitel dieses Serienhits werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Romijn bei den 2016 American Music Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Peck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige