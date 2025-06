Carmen und Robert Geiss verraten Details zum Raubüberfall

Robert (61) und Carmen Geiss (60) haben in der Nacht zu Sonntag einen Albtraum erlebt: Vier bewaffnete Männer stürmten ihr Anwesen bei Saint-Tropez und bedrohten die Realitystars. Im Interview mit Bild gibt Robert nun Details zu dem Raubüberfall preis. "Wir lagen auf dem Sofa und schauten Netflix. Es war kurz nach Mitternacht. Die Terrassentür stand offen. Plötzlich stürmen vier schwarz gekleidete, vermummte Typen mit großen Handfeuerwaffen durch die Terrassentür ins Wohnzimmer", schildert der Unternehmer die Situation. Er habe im ersten Moment gedacht, es handele sich um einen geschmacklosen Scherz von Freunden: "Ich konnte so schnell gar nicht realisieren, was da passiert."

Dass die Situation ernst ist, sei dem Paar dann jedoch schnell klar geworden. "Die vier schrien uns auf Französisch an und rissen uns den Schmuck herunter. Sie schrien, dass wir ihnen den Code des Tresors verraten sollen", erzählt Robert. Er habe zunächst so getan, als sei das Haus nur gemietet und er kenne den Code nicht. Carmen habe den Tätern aber schließlich die Ziffern genannt. "Einer der Räuber passte auf Carmen und mich auf, hielt uns die Waffe ins Gesicht. Da scheißt du dir vor Angst in die Hose", meint Robert. Die Einbrecher hätten daraufhin eingesammelt, was sie finden konnten – hauptsächlich Bargeld und Schmuck. An den Pässen, Kfz-Papieren sowie den Autos seien sie nicht interessiert gewesen.

Nach rund 45 Minuten sei der Spuk vorüber gewesen – doch der Vorfall hinterließ nicht nur einen gewaltigen Schreck bei den Eltern von Davina (22) und Shania Geiss (20). Bei der Konfrontation mit den Tätern sei es zu einem Handgemenge gekommen: Carmen wurde gewürgt, Robert prellte sich die Rippen. Am gestrigen Abend meldete sich Carmen ebenfalls zu dem Vorfall zu Wort und zeigte dabei ein Foto ihrer Verletzungen, darunter eine Schnittwunde am Hals. "Ich bin dankbar, dass wir noch hier sind", schrieb die 60-Jährige zu der Aufnahme.

