So war die Zeit bei KDRS rückblickend für Christin Okpara

Christin Okpara (29), die durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Are You The One? 2021 bekannt wurde, hat nun ein weiteres Format hinter sich: Kampf der Realitystars (KDRS). Bereits in der vierten Folge musste die Social-Media-Bekanntheit die Show verlassen. Ihre Rauswahl in der sogenannten "Stunde der Wahrheit" war denkbar knapp und wurde zu einem entscheidenden Moment zwischen ihr und ihrer Rivalin Anita Latifi (29). Dieses Duell verlor Christin, die im Gespräch mit Promiflash von dieser aufwühlenden Zeit, in der sie sich auch "eine schlimme Lebensmittelvergiftung" eingefangen hatte, berichtete und klare Worte fand: "Rückblickend war die Zeit bei KDRS sehr emotional und aufschlussreich für mich."

Die Rivalität zwischen Christin und Anita prägte die Staffel deutlich. Christin, die sich auch mit anderen Kandidaten der Show in die Wolle gekriegt hatte, gab offen zu, dass Anita bei ihr bestimmte Triggerpunkte auslöste und dies letztlich zu Konfrontationen führte. "Am Ende habe ich die anderen vor die Wahl gestellt: 'Entweder ich oder Anita'", erklärte sie. Obwohl das Resultat für sie enttäuschend war, ist sie laut eigener Aussage nicht gänzlich verbittert und schwärmte von den Erlebnissen hinter den Kulissen: "Es war aber auch eine unglaublich tolle und schöne Zeit seitens des Senders und der Produktion. Ich wollte schon immer einmal bei KDRS mitmachen." Für sie sei es eine Chance gewesen, sich weiterzuentwickeln und eigene Verhaltensweisen zu reflektieren.

Christin ist als Reality-TV-Star bekannt für ihre direkte und oft impulsive Art. Das sorgt in Shows meist für Polarisierung, aber auch für spannende Dynamiken. Ihr Konflikt mit Anita heizte die Diskussion unter den jeweiligen Fanlagern im Netz an. Allerdings zeigte sie auch, wie sie versuchte, an sich zu arbeiten: "Ich denke, bei KDRS konnte man sehen, dass auch ich mich mit der Zeit weiterentwickelt habe." Solche Aussagen zeigen eine nachdenklichere Seite der Reality-Beauty. Abseits der Kameras fühlte sie sich im Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten auf die Probe gestellt, was ihre Meinung über Reality-TV im Allgemeinen wohl wesentlich beeinflusste. In einem Interview mit Promiflash übte Christin an der Entwicklung der Branche scharfe Kritik: "Alles nur noch Fake, Intrigen und Absprachen."

RTLZWEI Anita Latifi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

