Emily Blunt inspiriert Kinder durch ihren Kampf mit Stottern

Emily Blunt (42) hat auf einer Veranstaltung in New York offen über ein Thema gesprochen, das sie seit ihrer Kindheit begleitet: ihr Stottern. Die Schauspielerin moderierte die 19. Gala des American Institute for Stuttering, das sich für Menschen mit dieser Sprachstörung einsetzt. Dabei erklärte sie laut Hello!, wie diese Herausforderung ihr Leben geprägt hat – und wie sie ihren Umgang als Mutter beeinflusst. Ihren Töchtern Hazel (11) und Violet habe sie stets offen von ihren eigenen Erfahrungen erzählt. "Ich habe ihnen erklärt, dass jeder seine Kämpfe hat – und das war meiner", sagte sie. Besonders wichtig sei es ihr, den Mädchen mitzugeben, wie bedeutsam Empathie und Freundlichkeit sind – vor allem im Umgang mit Menschen, die anders sind.

Die engagierte Schauspielerin betonte, dass sie selbst enorm von diesen Werten profitiert habe: Ihr Stottern habe sie gelehrt, wie schmerzhaft Demütigungen sein können – deshalb wolle sie anderen solche Erfahrungen ersparen. "Wer sich schämt, trifft kaum gute Entscheidungen", erklärte sie und fügte hinzu, dass auch ihre Töchter diesen Gedanken verinnerlichen sollen. Neben ihrer Arbeit für das Institut gewährt Emily auch private Einblicke in ihr Leben als Mutter. So erzählte sie einst bei "The Tonight Show with Jimmy Fallon" mit Humor, wie die unterschiedlichen Wohnorte der Familie – zwischen London und New York – bei ihren Kindern für Sprachverwirrung sorgen. Hazel habe lange ihren britischen Akzent übernommen, doch mittlerweile sprechen beide Kinder überwiegend amerikanisch – sehr zu Emilys Unverständnis.

Emily teilt ihr Leben seit fast 15 Jahren mit ihrem Ehemann John Krasinski (45), bekannt aus der Serie "The Office". Das Paar zeigt sich regelmäßig harmonisch und stilsicher – zuletzt bei einem eleganten Auftritt auf dem roten Teppich. Während Emily durch ihre Filmrollen weltweit berühmt ist, nutzt sie ihre Plattform immer wieder, um auf Herzensangelegenheiten aufmerksam zu machen. Ihr Engagement für die Stottererhilfe ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie sie ihre persönlichen Erfahrungen einsetzt, um anderen zu helfen. Dabei bleibt sie nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mutter und Fürsprecherin eine inspirierende Persönlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige