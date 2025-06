"Geheimnis gelüftet": Fabio Knez und Darya sind ausgewandert

Fabio Knez und Darya Strelnikova (32) haben ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story verrät, ging es für sie in die gleiche Richtung wie Bushido (46), Kim Virginia Hartung (30) und Co. "Das Geheimnis ist gelüftet: Fabio und ich haben unseren Lebensmittelpunkt verlagert und Deutschland verlassen. Unsere neue Heimat ist Dubai!", plaudert die Beauty aus und ergänzt: "Meine Gefühle fahren noch Achterbahn, innerlich sortiere ich mich immer noch ein wenig. Aber eines steht fest: Es ist wunderschön hier und wir genießen jede einzelne Sekunde."

Schon vor der offiziellen Verkündung deutete die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin durch Bilder in ihrer Story an, dass ein bedeutender Wandel bevorstehen könnte. Zu einem Foto, das den Blick aus einem Flugzeugfenster zeigte, schrieb Darya: "Der Beginn eines neuen Kapitels." Fans hatten früh spekuliert, wohin die Reise führen sollte, doch die Bestätigung, dass es tatsächlich Dubai ist, folgte erst jetzt. Die umstrittene Metropole am Persischen Golf scheint für das Paar genau der richtige Ort zu sein, um ihre Träume zu verwirklichen – auch wenn der Umzug mit Herausforderungen verbunden ist.

Abseits ihres neuen Lebensabschnitts in Dubai gibt es noch weitere aufregende Entwicklungen bei Fabio und Darya. Im März machten die beiden ihre Verlobung öffentlich. Die Blondine zeigte damals stolz ihren funkelnden Verlobungsring im Netz, während die beiden für ein Fotoshooting am Strand posierten. "Eine Liebesgeschichte, jetzt mit einem Ring besiegelt", betitelte die 32-Jährige diesen Moment.

Instagram / darya Darya Strelnikova in Dubai, Juni 2025

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova im April 2025

