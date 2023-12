"In Liebe und Hass": Anne Wünsche bekommt Post von Karim

Wenn das nicht mal eine romantische Nachricht zum Nikolaustag ist! Bereits seit 2019 ist Anne Wünsche (32) – mit Unterbrechung – mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (35) zusammen. Die Beziehung der Influencerin und des Synchronsprechers wirft immer wieder Fragen auf. Zuletzt stellte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin aber klar, dass sie nach wie vor mit ihrem Schatz zusammen ist. Nun zeigt Anne einen kleinen Liebesbrief von Karim!

Auf Instagram präsentiert sie, was sie ihren Kindern am Nikolaustag in die Stiefel gesteckt hat. Aber auch Anne selbst ist nicht leer ausgegangen. "Ich hatte auch was im Schuh", schreibt sie gerührt und zeigt eine kleine Notiz von ihrem Partner. "Auch das Äffchen bekommt dieses Jahr etwas. Die magst du ja besonders gern. In Liebe und Hass, dein kleines Arschloch", hat Karim mit einem Herz daneben auf einen Zettel geschrieben.

"In Liebe und Hass" scheint es genau zu treffen – immerhin erklärt Anne immer wieder, dass es in ihrer Beziehung richtig oft kracht. Trotzdem halten sie und der Vater ihres Sohnes zusammen. "Es hat verdammt oft richtig heftig geknallt zwischen uns und zwei bis drei Mal wollten wir es auch beenden, aber nein: Wir haben uns erneut zusammengerauft und gehen den steinigen Weg gemeinsam weiter", erklärte Anne im Netz.

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Venus 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

