Keine Krise: Anne Wünsche und Partner Karim halten zusammen!

Anne Wünsche (32) klärt ihren Beziehungsstatus auf! 2019 war die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit ihrem Freund Karim (35) zusammengekommen. Im Oktober 2020 war schon wieder alles aus und vorbei – jedoch nur vorübergehend. Im Mai 2021 machten die beiden ihr Liebescomeback öffentlich. Sie bekamen sogar ein gemeinsames Kind. Doch immer wieder gibt es Gerüchte, dass sich das Paar wieder getrennt hat. Da ist aber nichts dran!

In ihrer Instagram-Story stellt Anne klar, dass sie immer noch vergeben sei. "Dieses Jahr hat sich so vieles verändert und das nicht nur beruflich – auch zwischen uns", erklärt die Influencerin. Sie hätten viele Gespräche führen müssen: "Es hat verdammt oft richtig heftig geknallt zwischen uns und zwei bis drei Mal wollten wir es auch beenden, aber nein: Wir haben uns erneut zusammengerauft und gehen den steinigen Weg gemeinsam weiter." Sowohl sie als auch ihr Liebster müssten an sich arbeiten.

Die zahlreichen Gespräche haben scheinbar Erfolg gezeigt. Anne und Karim sind offenbar wieder glücklich. "Vieles hat sich schon zum Positiven verändert und den Rest packen wir hoffentlich auch noch", betont die dreifache Mutter. Ihr Partner stehe auf jeden Fall hinter ihr.

Wehnert, Matthias/ Action Press Anne Wünsche bei der Erotikmesse Venus, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

