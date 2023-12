So sexy posieren Macaulay Culkin und Brenda bei Fotoshooting

Seit 2017 sind Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (35) bereits ein Paar. Im April 2021 wurden der "Kevin – Allein zu Haus"-Star und die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin zum ersten Mal Eltern. Zwei Jahre später folgte ihr zweiter Sprössling. Vor wenigen Tagen zeigten sich die Verlobten erstmals öffentlich mit ihren Söhnen auf einer Veranstaltung. Nun posieren Macaulay und Brenda zusammen bei ihrem ersten gemeinsamen Fotoshooting.

Auf Instagram veröffentlichen die beiden einige Fotos von dem Shooting. Das Paar posiert in einem Schlafzimmer im Stil der 70er Jahre. Brenda gibt sich verführerisch in einem hellblauen Slip-Kleid, während Macaulay ein klassisches Hemd mit Hose trägt. Die Fotoserie zeigt die beiden in verschiedenen Posen. Auf einem Schnappschuss hat die Schauspielerin beispielsweise ihren Kopf auf den Schoß ihres Verlobten gelegt, während sie verträumt in die Ferne schaut.

Die Fans sind von den Aufnahmen hellauf begeistert. "Ihr beide seid ein schönes Paar" oder "Ihr seht beide fantastisch aus! Ihr seid mein liebstes Paar des Jahres", sind nur zwei von unzähligen User-Kommentaren unter ihren Beiträgen.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Marksman / Snorlax / MEGA Macaulay Culkin mit Brenda Song im Disneyland, 2019

