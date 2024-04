So süß verwöhnte Macaulay Culkin seine Brenda am Geburtstag

Dieser Trip bleibt sicherlich unvergessen. Am 27. März feierte Brenda Song (36) ihren Geburtstag. Den Tag verbrachte die Schauspielerin mit ihrem Verlobten Macaulay Culkin (43) in einem Fünf-Sterne-Hotel in Mexiko. Nun teilen die beiden einige Fotos ihres Urlaubs auf Instagram. Dabei zeigt Macaulay, wie er seine Partnerin an ihrem Geburtstag verwöhnte. "An unserem ersten Tag gingen wir in den Geschenkeladen und ich fand dieses Hemd. Da ich nun wie das Personal aussah, beschloss ich, meine vier Tage so zu verbringen: Kellner am Pool, Haushälter, Cabana-Junge, Zimmerservice-Mitarbeiter, Hotelpage", schreibt er zu den süßen Schnappschüssen, auf denen er Brenda bedient.

An Brendas Geburtstag gratulierte er seiner Partnerin mit liebevollen Worten im Netz. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die beste Freundin, Mutter, Verbündete, Kollegin, Geliebte und Partnerin, die ich mir nur wünschen kann. Du bist mein Grund. Ich liebe dich", schwärmte er auf Instagram. Einen kleinen Spaß konnte er sich auch nicht verkneifen. "P.S.: Die Milch ist abgelaufen. Kannst du auf dem Heimweg von der Arbeit neue abholen?", fragte er und teilte dazu ein Foto der besagten Milchpackung.

Brenda und Macaulay sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Im April 2021 wurden der Kevin - Allein zu Haus-Star und die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin zum ersten Mal Eltern. Zwei Jahre später folgte ihr zweiter Sprössling. Bei der Verleihung seines "Hollywood Walk of Fame"-Sterns im vergangenen Dezember richtete Macaulay rührende Worte an Brenda und seine Söhne: "Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt."

Instagram / culkamania Brenda Song und Macaulay Culkin, 2024

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

