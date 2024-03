So läuft das Familienleben bei Macaulay Culkin und Brenda

Seit 2017 sind Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (35) ein Paar. Mittlerweile sind die Schauspieler Eltern von zwei gemeinsamen Kindern – und das Familienleben ist nicht immer leicht zu händeln, verrät die "Hotel Zack & Cody"-Berühmtheit gegenüber E! News. "Das Gleichgewicht zu halten ist immer schwierig, aber du weißt, du musst es einfach schaffen", erklärt sie. Und die 35-Jährige scheint auch genau zu wissen, wie sie das hinbekommen kann. "Eine Sache, die ich immer gesagt habe, ist, dass ich die beste Mutter sein kann, wenn ich in meiner besten Verfassung bin", verrät die TV-Bekanntheit und fügt hinzu, dass sich das aus dem Zusammenspiel aus Arbeit, Ausgehen und das Leben genießen ergebe.

Das Leben genießt die "Secret Obsession"-Darstellerin wohl am liebsten zu Hause in den eigenen vier Wänden. Wie sie scherzend verrät, geht die vierköpfige Familie so gut wie nie aus. "Wir gehen eigentlich nie aus dem Haus. Wir essen, wir essen und wir hängen ab. Wir verbringen viel Zeit miteinander", gibt sie zu. Wenn neben dem Beruf und der Erziehung etwas Zeit übrig bleibt, genießen sie die beiden Eltern dann aber doch ab und zu auch in einem Restaurant. Außerdem plaudert Brenda über die musikalischen Vorlieben ihrer Söhne: "Meine Jungs lieben Ed Sheeran, das hören sie, das ist kein Scherz."

Es scheint so, als ob die Serien-Berühmtheit und der Kevin – Allein in New York-Star rundum zufrieden sind. Wie glücklich die beiden Verlobten wirklich sind, machen sie hin und wieder bei gemeinsamen Auftritten deutlich. Bei einem gestrigen Event schwärmte Brenda von ihrem Liebsten. "Ich habe jemanden, bei dem ich mich auch ohne eine Spur von Make-up schön fühle", äußerte sie im Interview mit People. Er gebe ihr Selbstvertrauen und sei ihr eine große Stütze im Leben.

Anzeige

Getty Images Brenda Song, 2019

Anzeige

ActionPress / Kay Blake / ZUMA Press Wire Macaulay Culkin und Brenda Song

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de