Macaulay Culkin und Brenda Song spielen mit Sohn im Park

Familienzeit ist angesagt! Brenda Song (35) und Macaulay Culkin (43) gehen mittlerweile schon seit sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im April 2021 hatten die Schauspieler ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt gebracht. Im Jahr darauf vervollständigten die Disney-Channel-Bekanntheit und der "Kevin – Allein zu Haus"-Star ihr Glück mit der Geburt des kleinen Carsons. Nun sieht man sie ihr Familienglück genießen: Macaulay, Brenda und Dakota spielen im Park.

Der Zweijährige scheint seine Eltern bei ihrem Ausflug an der frischen Luft ziemlich auf Trab zu halten. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Kleinen in einer Jogginghose und einem niedlichen Dino-Oberteil eingepackt, mit seinem Papa auf einer Wiese in Sherman Oaks spielt. Macaulay trägt ebenfalls ein sportliches Outfit – mit einer Kappe mit der Aufschrift "Papa" komplettiert er seinen Cool-Daddy-Look. Auch die Zweifachmutter rühmt sich mit einer passenden "Mama"-Cap. Bei dem Spaziergang durch den Park halten sich die drei gegenseitig an den Händen.

Wie wichtig dem Film-Star seine Verlobte und die Jungs sind, machte er im vergangenen Monat mit einer rührenden Ansprache deutlich. "Du bist mein Champion. [...] Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt", richtete er sich in seiner Dankesrede an Brenda, als er auf dem Walk of Fame in Hollywood seinen eigenen Stern verliehen bekam.

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023

Marksman / Snorlax / MEGA Macaulay Culkin mit Brenda Song im Disneyland, 2019

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

