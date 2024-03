Macaulay Culkin und Brenda Song turteln auf dem Red Carpet

Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (35) sind eines der unerwartetsten Paare in Hollywood. Jetzt zeigen sich die glücklichen Eltern gemeinsam auf einem pinkfarbenen Teppich. Bei einem Event für eine Kosmetikmarke posieren die beiden eng umschlungen. Der Kevin - Allein zu Haus-Darsteller trägt eine schwarze Jeans, ein weißes T-Shirt und eine dunkelblaue Jacke, ein eher lässiges Outfit. Auffällig ist nur die Luxusuhr an seinem Handgelenk. Die "Hotel Zack & Cody"-Schauspielerin zeigt sich in einer lockeren Jeans und einem hellblauen Top mit Cutouts an den Seiten. Auch sie glänzt durch ein besonderes Accessoire: An ihrem linken Ringfinger glitzert ein riesiger Diamantring. Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelt oder ob die beiden sogar schon geheiratet haben, ist nicht bekannt.

Am Rande der Veranstaltung schwärmte Brenda im People-Interview zudem in den höchsten Tönen ihrer Beziehung mit Macaulay: "Selbst wenn ich total müde bin und ohne Make-up ins Bett gehe, fühle ich mich dank ihm wie die Schönste." Ihr Partner gebe ihr Selbstvertrauen und sei eine Stütze für sie. Nur eine Sache nerve sie: "Er hat keine Skincare-Routine. Wenn er sich nachts das Gesicht mit Wasser wäscht, bin ich froh. Ich bin diejenige, die ihm das Zeug ins Gesicht schmieren muss."

Ihre Verlobung hatten Brenda und Macaulay nie bestätigt, allerdings berichtete ein Insider Anfang 2022 gegenüber People von der frohen Botschaft. Die ehemaligen Kinderstars sind schon seit über sechs Jahren ein Paar, nachdem sie sich am Set von "Changeland" in Thailand kennengelernt hatten. Inzwischen haben sie zwei gemeinsame Söhne und genießen die Zeit zu viert. Normalerweise halten die Schauspieler ihr Familienleben sehr privat, doch bei einer Ehrung des 43-Jährigen auf dem Hollywood Walk of Fame zeigten sie sich erstmals öffentlich mit ihren Söhnchen Dakota und Carson.

ActionPress / Kay Blake / ZUMA Press Wire Macaulay Culkin und Brenda Song

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Familie

