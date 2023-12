Macaulay Culkin erstmals mit seinen Söhnen fotografiert!

Macaulay Culkin (43) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein! Durch die Hauptrolle in dem Film "Kevin – Allein zu Haus" war der Kinderstar im Alter von zehn Jahren über Nacht weltberühmt geworden. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der kultige Weihnachtsfilm zum Dauerbrenner – und ist mittlerweile aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Auch privat hat er sein Glück bereits gefunden: Gemeinsam mit seiner Partnerin Brenda Song (35) hat der Filmstar zwei Kinder. Nun wurde Macaulay erstmals mit seinen beiden Söhnen gesichtet!

Auf dem Walk of Fame nahm der Hollywoodstar seinen Stern entgegen. In diesem wichtigen Moment hatte der Musiker ganz besondere Unterstützung im Publikum sitzen: Gemeinsam mit seiner Verlobten waren auch seine beiden Söhne anwesend. Auf Schnappschüssen des Events ist der Synchronsprecher zu sehen, wie er seinem jüngsten Sprössling, der mit einem Schnuller im Mund auf dem Schoß seiner Liebsten saß, einen Kuss auf den Kopf gab. Gemeinsam mit Brenda, die ihren ältesten Nachwuchs im Arm hielt, lachte er auf einem weiteren Foto in die Linse.

In seiner emotionalen Rede dankte der zweifache Papa seiner Familie mit rührenden Worten: "Ich möchte mich bei Brenda bedanken. Du bist absolut alles. Du bist der beste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Und nach der Geburt unserer beiden Jungs bist du zu einem meiner drei liebsten Menschen geworden."

