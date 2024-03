Mit Milch? Macaulay Culkin gratuliert Brenda zum Geburtstag

Anlässlich des 36. Geburtstags seiner Liebsten Brenda Song (36) gratuliert Macaulay Culkin (43) auf ganz humorvolle Art und Weise. Auf seinem Instagram-Account postet der Kevin – Allein in New York-Star unter anderem ein Foto von der Schauspielerin im Bademantel. "Alles Gute zum Geburtstag an die beste Freundin, Mutter, Verbündete, Kollegin, Geliebte und Partnerin, die ich mir nur wünschen kann", schreibt er in liebevollen Worten. Doch er erlaubt sich noch einen kleinen Scherz: Auf dem zweiten Foto ist der Kopf einer ablaufenden Milchpackung zu erkennen – "P. S. Die Milch ist fällig. Kannst du auf dem Heimweg von der Arbeit eine neue mitbringen?", witzelt er.

Auch sonst nehmen sich die beiden Zweifacheltern nicht zu ernst. So teilte der Filmstar im vergangenen September ein Foto einer Grußkarte, die er seiner Frau Brenda mit einem schönen Blumenstrauß geschickt hatte. Doch Macaulay hatte den Inhalt der Karte sichtlich zu seinen Gunsten überarbeitet. Anstelle der ursprünglichen Grußbotschaft des Blumenhändlers "Danke, dass du uns immer vertraust, wenn es um Blumen für deine Liebsten geht!", lautete sie nun: "Brenda, danke, dass du mir immer vertraust, wenn es um deine Liebsten geht! Herzlichst, Mack". Die 36-Jährige wird den Aufwand ihres Mannes sicherlich zu schätzen gewusst haben!

Der Kinderstar der 1990er-Jahre bewies unter anderem im vergangenen Dezember, dass er auch mit seinen eigenen Worten überzeugen kann. Macaulay wurde die besondere Ehrung eines eigenen Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame zuteil. Die darauffolgende Dankesrede widmete er vor allem seiner Partnerin: "Du bist mein Champion. Du bist die einzige Person, die sich heute mehr für mich freut als ich selbst", erzählte er den Tränen nahe und fügte hinzu: "Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt."

Instagram / culkamania Brenda Song, Schauspielerin und Ehefrau von Macaulay Culkin

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

