Diesen Star wollte Eminem eigentlich im "Stan"-Musikvideo!

"Stan" ist wohl eines der bekanntesten Lieder des Erfolgsrappers Eminem (51). Das Musikvideo, das vor fast 25 Jahren erschienen ist, ging durch die Decke und ist auch heute noch ein Ohrwurm. In einem Gespräch mit ET im April 2024 spricht Devon Sawa (45), der im Video die Titelfigur des Stans übernahm, über eines der wohl größten Projekte seiner Karriere – und verrät, dass die Rolle fast an jemand anderen gegangen wäre: "Sie haben sich zuerst an Macaulay Culkin (43) gewandt", erzählte er. "Ich glaube, dass sie ihn wollten und er nicht konnte oder nicht wollte." Rapper Dr. Dre (59), der am Projekt beteiligt gewesen war, sei dann auf die Idee gekommen, dass Sawa die Rolle übernehmen könne.

Im Castingbüro habe es jemanden gegeben, der einen Freund von Devon gekannt habe. So seien sie auf ihn zugekommen. Am Anfang habe es jedoch ein paar Stolpersteine gegeben. Der "Chucky"-Star erinnerte sich daran, dass Dr. Dre nach der ersten Aufnahme hereingekommen sei und zu ihm gesagt haben soll: "Es war gut, aber kannst du es dieses Mal mit etwas Rhythmus versuchen?" Und er habe sich gedacht: "Oh mein Gott". Wenn das Lied heute im Radio komme, könne er direkt alles mitsingen: "Eines sage ich dir: Ich kann es jetzt besser als an jenem Tag. Weil ich es seitdem millionenfach gehört habe." Er sei besonders stolz auf das Musikvideo.

"Stan" handelt von dem gleichnamigen, leidenschaftlichen Fan von Eminem, der ihm ständig Briefe schreibt. Im Laufe des Songs hört man, dass sein Verhältnis zu Eminem nach und nach aus dem Ruder läuft und besessene Züge annimmt. Eine Rolle, in der Devon aufblühte. Nachdem er im Jahr 1999 bei dem Horrorfilm "Idle Hands" mitgespielt hatte, wusste er direkt, dass es das sei, was er liebe. Es folgten weitere Horror-Comedy-Filme wie beispielsweise "Final Destination" oder "Chucky – die Mörderpuppe". "Als dann Chucky auftauchte, hatte ich ein bisschen das Gefühl von Idle Hands", verriet er.

Autor: Collection Christophel Devon Sawa im Film Gasoline Alley, 2022

Autor: WENN Ltd Devon Sawa, Schauspieler

