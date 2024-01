Kämpft sich Kieran Culkin aus dem Schatten seines Bruders?

Kieran Culkin zeigt, was er kann! Macaulay Culkin (43) wurde durch seine Hauptrolle in dem Film Kevin - Allein zu Haus berühmt. In dem Film spielte auch sein Bruder Kieran mit – der große Erfolg blieb jedoch aus. Das hat sich nun geändert: In diesem Jahr wurde der Schauspieler mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. "Ich war vor 20 Jahren für einen Golden Globe nominiert. Und als dieser Moment vorbei war, dachte ich irgendwie, dass ich nie wieder in diesen Raum zurückkehren werde [...]. Es ist schön, aber ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass ich nie auf dieser Bühne stehen werde", erklärte der "Succession"-Star in seiner Dankesrede.

