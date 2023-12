Für guten Zweck: Prinzessin Kate und Kids packen zusammen an

Wie warmherzig und umsorgend Prinzessin Kate (41) ist, beweist sie immer wieder. Das Engagement der Ehefrau des britischen Thronfolgers ist vielfältig und reicht von finanzieller Unterstützung verschiedener Vereine bis hin zur Wohltätigkeitsarbeit für und mit Kindern. Und genau dieses Gespür für den Dienst an der Gesellschaft scheint sie auch an George (10), Charlotte (8) und Louis (5) weitergeben zu wollen. Jetzt sieht man, wie Kate und ihre Kids gemeinsam für den guten Zweck anpacken!

Ein besinnliches Fest der Liebe scheinen sich die britischen Royal-Kids auch für andere in ihrem Alter zu wünschen. In einem Video auf Instagram, sieht man Aufnahmen von Prinzessin Charlotte, ihren beiden Brüdern und Kate, die in einer sogenannten Babybank mithelfen. Das ist eine Ausgabestelle für kostenlose Babysachen für bedürftige Familien. Dort packen sie Geschenktüten mit Büchern, Kleidung oder Spielzeug für diejenigen, die auf Unterstützung und Spenden angewiesen sind. "Eltern und Betreuer zu unterstützen, die ihr Bestes tun, um ihre Familien in schwierigen Umständen zu versorgen, ist wichtig und kann lebensverändernde Auswirkungen haben", betont die Prinzessin von Wales.

Am vergangenen Freitag genoss die walisische Königsfamilie um Prinz William (41) bei dem "Together At Christmas"-Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey die festliche Vorweihnachtszeit. Für den guten Zweck ließ Kate dort einen Briefkasten aufstellen, der mit liebevollen Nachrichten an andere Kinder gefüllt ist.

Prinzessin Kate im Dezember 2023

Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder im Dezember 2023

Die britischen Royals beim Weihnachtsgottesdienst im Dezember 2023

