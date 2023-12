Festliche Stimmung bei Prinzessin Kates Weihnachtskonzert!

In schwierigen Zeiten präsentieren sich die Royals als Einheit. Ende November erschien Omid Scobies Enthüllungsbuch "Endgame". In der niederländischen Version sollen König Charles III. (75) und Prinzessin Kate (41) als die Übeltäter ausgemacht worden sein, die sich rassistisch über Prinz Archie (4) geäußert haben sollen. Nach dem Eklat ziehen sich die britischen Adeligen jedoch nicht zurück. Stattdessen genießen sie gemeinsam Kates zauberhaftes Weihnachtskonzert!

Am Freitagabend fand in der Westminster Abbey erneut das "Together At Christmas"-Weihnachtskonzert statt. Den festlichen Gottesdienst organisierte Kate bereits zum zweiten Mal mit. Zusammen mit Prinz William (41) und ihren drei gemeinsamen Kindern, Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5), präsentierte sich die 41-Jährige bestens gelaunt. Bevor es in die Kirche ging, warfen die drei Mini-Royals noch Briefe in einen roten Postkasten. Dieser wurde auf Wunsch der Prinzessin von Wales aufgestellt. Die Briefe gehen an Kinder, die ein schweres Jahr durchlebten.

Neben Kate und William kamen selbstredend auch zahlreiche andere britische Royals, um den Zauber der Vorweihnacht zu genießen. So präsentierten sich beispielsweise Prinzessin Beatrice (35), ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) und Stiefsöhnchen Christopher Woolf ebenso strahlend an dem Abend. Auch Prinzessin Eugenie (33) und Herzogin Sophie (58) nahmen an dem Weihnachtskonzert teil. Genauso wie Kates Schwester Pippa Middleton (40) und deren Gatte James Matthews (48).

Getty Images Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz George beim Weihnachtsgottesdienst, 2023

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder im Dezember 2023

Getty Images Prinzessin Beatrice, ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi und ihr Stiefsohn Christopher, 2023

Getty Images Herzogin Sophie beim Weihnachtsgottesdienst, Dezember 2023

