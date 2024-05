Zahn verloren: So extrem war John Mulaneys Drogenentzug

John Mulaney (41) machte vor einigen Jahren seine Drogenprobleme öffentlich. In der Netflix-Show "My Next Guest With David Letterman" spricht er nun über seinen mehrwöchigen Entzug, den er Ende 2020 antrat. "Es sind nicht sofort großartige Nächte mit Schlaf und Gelassenheit", gibt der Komiker zu. John konsumierte in erster Linie verschreibungspflichtige Medikamente wie Xanax, die zwar eine entspannende Wirkung haben, jedoch sehr abhängig machen können. An die Entzugserscheinungen erinnert er sich nur zu gut. "Von diesen Medikamenten loszukommen, kann sehr hart sein. Ich lag im Entgiftungskrankenhaus und knirschte so sehr mit den Zähnen, dass ein Backenzahn abbrach", berichtet John.

Der US-amerikanische Comedy-Star wurde von einer Gruppe von Freunden dazu überredet, in die Reha zu gehen. Dennoch war er von den Medikamenten etwas abgestumpft und nicht gerade glücklich darüber, was ihm bevorstand. "Ich hatte null Dankbarkeit. Die eigentliche Entgiftung von den Drogen war körperlich sehr unangenehm", berichtet er. Er habe nach wenigen Tagen sogar den Aufenthalt in der Klinik abbrechen wollen. Ein Arzt habe ihn aber doch zur Vernunft bringen können: "Er hat nicht versucht, mit mir zu diskutieren oder so. Er sagte nur: 'John, wir wissen beide, wie dieser Film endet.' Und das war's."

Neben den verschreibungspflichtigen Medikamenten soll John auch von Kokain und Alkohol abhängig gewesen sein. Nach der Zeit im Entzug war seine Freundin Olivia Munn (43) seine wichtigste Bezugsperson. "Olivia war nach der Entziehungskur wirklich ein Fels in der Brandung und hat John sehr unterstützt", bestätigte damals ein nahestehender Bekannter der beiden gegenüber Us Weekly. Rund ein Jahr später durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, Sohnemann Malcolm, auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney bei der Vanity Fair Oscars-Party 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Johns offenen Umgang mit seinen Problemen? Toll, er ist ein gutes Vorbild! Mir wäre das zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de