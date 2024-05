Darum kamen Prinz Louis und Charlottes Porträts zu spät!

Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) feierten kürzlich beide Geburtstag. Zur Feier des Tages will es die Tradition, dass die königliche Familie ein Foto des Geburtstagskindes in den sozialen Medien veröffentlicht. Doch dieses Jahr war etwas anders: Die Bilder wurden direkt am Geburtstag der Kids gepostet, statt wie in den Jahren zuvor am Vortag der Presse überreicht. Was hat es damit auf sich? Adelsexperte Richard Fitzwilliams ist sich laut Express sicher, dass diese Verzögerung an Prinzessin Kates (42) Erkrankung liegen muss. Der royale Kommentator erklärt, dies unterstreiche Kates "Bedürfnis nach Zeit, Raum und Privatsphäre", um dessen Akzeptanz sie bei der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose gebeten hatte.

Dennoch begeisterte der Schnappschuss von Charlotte zu ihrem neunten Geburtstag die Fans. Lässig steht das Mädchen an einen Zaun gelehnt im Grünen und strahlt dabei von einem Ohr bis zum anderen. Geknipst wurde sie von ihrer Mutter selbst, ebenso wie ihr kleiner Bruder Louis vor wenigen Wochen. Das Küken der Familie liegt auf seinem Porträt grinsend auf einer Decke, ebenfalls im Garten. "Alles Gute zum 6. Geburtstag, Prinz Louis! Vielen Dank für all die lieben Wünsche heute", heißt es auf der Instagram-Seite der Familie, auf der auch das Foto von Charlotte geteilt wurde.

Den Kindern zuliebe sollen Prinz William (41) und Prinz Harry (39) nun sogar angeblich ihren Streit beiseitelegen. Charlotte und Louis sowie ihr älterer Bruder George (10) haben schließlich aufgrund der Streitigkeiten und der Distanz zwischen ihren Wohnorten kaum eine Beziehung zu Archie (4) und Lilibet (2), den Kids von ihrem Onkel Harry. "Sie wollen nicht, dass sich die Verbitterung auf die nächste Generation überträgt", erklärt ein Insider laut Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass das veränderte Timing der Fotos mit Kate zutun hat? Ja, das kann schon sein! Nein, ich denke, es gibt einen anderen Grund. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de