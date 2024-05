Royales Privileg: William und Kate bekommen Essen geliefert

Als erstgeborener Sohn des Königs (75) hat Prinz William (41) einige Vorteile. Wie OK! berichtet, bestellen Prinzessin Kate (42) und ihr Ehemann gerne Essen bei Lieferdiensten. Sie sei ein besonderer Fan der indischen Küche und genieße gerne mal ein Curry, doch der ältere Bruder von Prinz Harry (39) habe seine Probleme mit scharfem Essen. Aus diesem Grund halte sich der Royal fern von Gerichten wie Chicken Vindaloo. Anders als andere Mitglieder der Königsfamilie bekomme das Paar die heiße Ware direkt zu sich nach Hause geliefert.

Das sieht bei Prinzessin Eugenie (34) ein wenig komplizierter aus. Zu Gast bei "Table Manners" verriet die Tochter von Prinz Andrew (64), wie ihre Familie Essen entgegennehmen muss: "Wir rufen an und sagen: 'Da kommt eine Lieferung', und dann fahren wir in unseren Schlafanzügen zum Tor und holen es ab." Aus Sicherheitsgründen dürfte der Essensbote das Palastgelände nicht betreten. Podcasterin Lennie Ware reagierte schockiert und fragte, ob die Angestellten das Essen nicht bringen könnten, doch Eugenie schien der Aufwand nichts auszumachen. Sie erklärte lediglich, dass sie lieber zum Abholen fahre, als in ihrem Pyjama über das Grundstück zu laufen.

William genießt viele Vorteile als zukünftiger König, doch verglichen mit seinen Cousins muss er auch deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Gerade jetzt, da Charles wegen seiner Krebserkrankung sehr eingeschränkt ist, unterstützt ihn sein ältester Sohn. Laut des Adelsexperten Jürgen Worlitz soll das seinen Papa beeindrucken. "Natürlich stärkt [sein Einsatz] das Vertrauen. Charles wird natürlich jeden Tag darauf gucken: Was macht William, wie macht er es. Er wird ihm vielleicht einen Tipp geben. Er wird ihm hinterher sagen, das und jenes war nicht so gut", meinte er gegenüber Promiflash.

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

