TV-Hammer: Gina-Lisa Lohfink bekommt eigene Datingshow!

Neue Show für Gina-Lisa Lohfink (37)! Der Reality-TV-Star ist mittlerweile nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. Die Blondine nahm bereits an diversen Formaten wie Dschungelcamp, Kampf der Realitystars oder zuletzt an "Forsthaus Rampensau" teil. Nun steht das nächste Projekt für das Model in den Startlöchern. Das It-Girl begibt sich schon bald vor laufender Kamera auf die Suche nach der großen Liebe. Gina-Lisa bekommt ihre eigene Datingshow!

Das verkündet der Streaminganbieter Joyn in einer offiziellen Mitteilung. In "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" soll das TV-Sternchen bereits im Frühjahr 2024 nach der Liebe ihres Lebens suchen. In dem Spin-off zur Reality-Show "Forsthaus Rampensau" soll nach einem passenden Ehepartner oder einer passenden Ehepartnerin für die Gina-Lisa Ausschau gehalten werden.

Im Oktober hatte Gina-Lisa öffentlich gemacht, dass ihr das Geschlecht ihres Partners total egal sei. "Ich stehe ja auf Frauen und Männer. Dann habe ich die größere Auswahl", hatte die TV-Persönlichkeit im Promiflash-Interview verraten.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

RTLZWEI/Karl Vandenhole Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

