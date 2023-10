"Größere Auswahl": Gina-Lisa Lohfink steht auch auf Frauen!

Gina-Lisa Lohfink (37) ist bei der Partnerwahl total offen! Die Reality-TV-Bekanntheit nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt sich gerne freizügig in der Öffentlichkeit. Auch um ihr Liebesleben macht sie keinen großen Hehl – so plauderte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin etwa neulich aus, dass sie eine Freundschaft Plus mit Calvin Kleinen (31) führt. Promiflash erklärt sie jetzt: Gina-Lisa ist das Geschlecht ihres Partners total egal.

"Ich stehe ja auf Frauen und Männer. Dann habe ich die größere Auswahl", gibt die Dschungelcamp-Bekanntheit im Interview mit Promiflash am Rande der Dreharbeiten für B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu. Allgemein habe Gina-Lisa es aber nicht leicht in der Liebe: "Es ist nicht einfach, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Dann denke ich immer, wer meint es ernst mit mir? Wer nutzt mich nur aus, wer will durch mich berühmt werden?"

Bei "B:Real" quatscht Gina-Lisa mit ihren Freundinnen Micaela Schäfer (39), Nathalie Gaus und Kader Loth (50) darüber. Letztere ist total erstaunt davon! "Was, du stehst auf Frauen? Das sagst du erst jetzt?", zeigt Kader sich überrascht. Aber das It-Girl findet das auch gut: "Ich finde es toll, dass sie auf Frauen steht, weil ich finde, Frauen verstehen Frauen am besten", erklärt sie im Einzelinterview.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Getty Images Gina-Lisa Lohfink, TV-Persönlichkeit

Action Press / Frederic Kern / Future Image Kader Loth im Mai 2023

