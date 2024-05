Damit hatte Prinzessin Kate als Neu-Royal Schwierigkeiten!

Prinzessin Kate (42) ist wohl eines der beliebtesten Mitglieder der britischen Königsfamilie! Mit ihrer offenen, herzlichen und kommunikativen Art hat sie sich bereits einen festen Platz in den Herzen der Royal-Fans gesichert. Im Gespräch mit der BBC scherzte die Frau von Prinz William (41) darüber, was ihr zu Beginn ihrer royalen Zugehörigkeit schwergefallen sei und dass sie deshalb immer wieder von ihrer Familie aufgezogen worden sei: "Ich denke, es ist eine echte Kunst, sich durch Menschenmengen zu bewegen. Jeder in der Familie zieht mich damit auf, dass ich viel zu lange plaudere, also denke ich, ich muss noch ein wenig mehr lernen und noch ein paar Tipps aufschnappen, wie ich das besser machen kann."

In ihrer Erzählung spricht sie von einem ganz bestimmten Ausflug nach Leicester, den sie ganz alleine, ohne ihren William, aber mit Queen Elizabeth (✝96) unternommen habe. Sie erinnerte sich daran, welche große Stütze die Mutter von König Charles (75) in diesem Moment für sie gewesen sei: "Sie war sehr unterstützend. Die Tatsache, dass sie sich die Zeit genommen hat, dafür zu sorgen, dass ich mich bei diesem besonderen Anlass wohlfühlte und gut versorgt war, zeigt einfach, wie fürsorglich sie wirklich ist."

Kate und Elizabeth pflegten in der Vergangenheit wohl schon immer eine gute Beziehung zueinander. Vor allem der Umzug von William, Kate und ihren gemeinsamen Kindern in den Kensington Palast im Jahr 2019 soll das Band zwischen den beiden Frauen noch einmal enorm gestärkt haben. Ein Insider verriet damals gegenüber dem US Magazine: "Wegen der kurzen Entfernung zum Buckingham Palast trinken sie öfters zusammen Tee. Dadurch entwickelten sie eine tiefere Freundschaft."

Prinzessin Kate, Queen Elizabeth II. und Prinz William

Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. im Mai 2019

