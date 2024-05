So süß ist das Abendritual von Donnie Wahlberg und Jenny!

Donnie Wahlberg (54) und Jenny McCarthy (51) sind aufgrund ihrer Berufe oft voneinander getrennt. Doch in einer neuen Folge der "The Drew Barrymore Show" verrät der Schauspieler jetzt, wie sie es schaffen, ihre Beziehung trotzdem aufrechtzuerhalten. Die beiden telefonieren jeden Abend, bevor sie zu Bett gehen, per Videoanruf! "Wir haben jetzt den Luxus, dass wir zusammen schlafen können, wenn wir getrennt sind. Derjenige, der zuerst schlafen geht, ruft den anderen einfach an", erklärt Donnie und fügt hinzu: "Wir lieben es."

Da Donnie durch seine Arbeitszeiten nicht viel Zeit mit Jenny verbringen könne, bleibe er oft lange wach, um mit ihr in Kontakt zu bleiben. "Wir werden uns eh vermissen, warum also aufwachen und sagen: 'Oh mein Gott, ich habe dich vermisst. Ich bin um drei Uhr morgens aufgewacht'?", erzählt der 54-Jährige. Mittlerweile habe sich das Paar schon daran gewöhnt, FaceTime zu nutzen. "Ich sage ihr, wenn du um drei Uhr morgens aufwachst und nicht schlafen kannst, klopf mir einfach über das Telefon auf die Schulter und ich werde aufwachen und eine Weile mit dir abhängen", führt Donnie weiter aus.

Neben der Serie "Blue Bloods: Crime Scene New York" hielt Donnie in den vergangenen Monaten noch etwas anderes davon ab, bei seiner Frau zu sein. Seine Gruppe New Kids on the Block bringt nämlich am 17. Mai ihr neues Album "Still Kids" raus! Das verkündeten er und seine Kollegen Jonathan Knight (55), Jordan Knight (53), Joey McIntyre (51) und Danny Wood (54) auf Instagram. Einen Vorgeschmack auf die neue Platte lieferten die Männer ihren Fans aber schon vorher – und zwar mit ihrer Single "Kids", die am 5. März erschien.

Instagram / donniewahlberg Jenny McCarthy und Donnie Wahlberg im Februar 2024

Getty Images Die Boyband New Kids on the Block, 2021

