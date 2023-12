Jürgen Milski zieht bei "Die Höhle der Löwen" Deal an Land

Jürgen Milski (60) ist offenbar ein vielseitiges Talent! Nachdem er durch die erste Staffel von Big Brother berühmt geworden war, startete er anschließend als Ballermann-Sänger durch. Nach einem kurzen Abstecher in die Promi Big Brother-WG will er sich nun anscheinend in neue Gefilde wagen: Gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Ralf Kosche nimmt der Realitystar an Die Höhle der Löwen teil. Dort zieht Jürgen sogar einen Deal an Land!

Gemeinsam mit seinem Kumpel stellt er in der Weihnachtsausgabe von "Die Höhle der Löwen" den Gogglestop vor. Wie Jürgen und Ralf erklären, tauschen viele Snowboard- und Skifahrer bei gutem Wetter ihre Skibrille gegen eine Sonnenbrille. Diese rutsche bei der rasanten Abfahrt jedoch schnell nach hinten über den Helm. "Das lenkt einen total ab und dadurch sind schon verdammt viele schwere Unfälle passiert", betont Jürgen. Das soll ihre Erfindung verhindern: Durch einen kleinen Plastikhaken wird die Brille am Helm befestigt. Die Idee findet Ralf Dümmel (57) super: Für 15 Prozent Beteiligung ist er bereit, die geforderten 30.000 Euro zu bezahlen.

Damit kann sich der Sänger bereits über den zweiten Deal innerhalb kurzer Zeit freuen: Kurz nachdem er Paulina Ljubas (27) bei "Promi Big Brother" als Suppenhuhn bezeichnet hatte, bekam er einen Anruf von einem Lebensmittelhersteller. Mit diesem wird er im kommenden Februar eine Suppe auf den Markt bringen. Der Name für das Produkt steht auch schon fest: "Jürgens Suppenhuhn-Suppe".

Ralf Dümmel, August 2021

Jürgen Milski

Paulina Ljubas, Influencerin

