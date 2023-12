Nach Suppenhuhndrama: Jürgen Milski bringt eigene Suppe raus

Jürgen Milski (60) steigt ins Suppen-Business ein! In der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother gerieten der Mallorca-Star und Paulina Ljubas (27) heftig aneinander. Während eines Streits bezeichnete der Schlagersänger die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin unter anderem als "Suppenhuhn". Diese Aktion bringt dem Reality-TV-Darsteller jetzt einen lukrativen Deal ein: Jürgen wird schon bald seine eigene Suppe auf den Markt bringen!

"Ich habe einen Anruf von einem Lebensmittelhersteller bekommen und werde jetzt eine eigene Suppe auf den Markt bringen. Das ist bereits fix", verrät der "Großer Bruder"-Interpret gegenüber Bild. Der Name für sein Produkt steht auch bereits fest: "Jürgens Suppenhuhn-Suppe". Fans können das Süppchen bereits ab Februar 2024 kaufen. Der 60-Jährige zeigt sich von dem Deal hellauf begeistert. Er finde die Idee "wirklich witzig".

In einer "Promi Big Brother"-Folge hatte Jürgen seine Ausdrucksweise gegenüber Paulina wie folgt erklärt: "Ich weiß natürlich, dass ich über das Ziel hinausgeschossen bin. Ich habe wirklich einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn."

