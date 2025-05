Darum will Jürgen Milski nicht zu "Das Sommerhaus der Stars"

Seit einer Weile wird gemunkelt, ob Jürgen Milski (61) und seine langjährige Partnerin Marion Teilnehmer der diesjährigen Das Sommerhaus der Stars-Staffel sind. Dem ist aber nicht so, wie der Moderator nun im Netz klarstellt. Auf Instagram erklärt er, wieso: "Tatsächlich kam die Anfrage dafür schon mehrmals, aber um es ganz deutlich zu sagen: Nein! [...] Unsere Beziehung gehört nicht in die Öffentlichkeit. Wir leben unser privates Glück bewusst außerhalb der Kameras – und das soll auch so bleiben."

Auch bei anderen Reality-Formaten wird Jürgen seine Partnerin nicht dabeihaben. Er betont: "Kein Sommerhaus, keine TV-Dramen – nur echtes Leben!" Dass die Medienpersönlichkeit seine Marion nicht ins Rampenlicht drängt und ihr Gesicht nicht öffentlich zeigt, ist nichts Neues: Das Paar ist schon seit über 40 Jahren zusammen, aber nur Jürgen ist Person des öffentlichen Lebens.

Da der frühere Big Brother-Bewohner seine Beziehung weitestgehend privat hält, ist nicht viel darüber bekannt. Gemeinsam haben er und seine Liebste eine erwachsene Tochter, die in ihren 30ern ist. Offiziell bestätigte Jürgen nie, dass er und Marion den Bund der Ehe geschlossen haben – obwohl es im Jahr 2011 einen Antrag gab. Die Mutter seiner Partnerin bezeichnet die TV-Bekanntheit aber dennoch auf Instagram liebevoll als "Schwiegermama."

Instagram / juergen.milski Moderator Jürgen Milski und seine Partnerin Marion

Instagram / juergen.milski Jürgen Milski mit der Mutter seiner Partnerin, Dezember 2024

