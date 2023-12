So lief Beerdigung von Prinz Alexander von Anhalt (†51) ab!

Ihm wurde die letzte Ehre erwiesen. Frédéric von Anhalt (80) ist bekannt dafür, Bürgerlichen zu einem Adelstitel zu verhelfen: Seit 2022 ist er stolzer Adoptivvater von acht Söhnen – unter ihnen auch Prinz Alexander von Anhalt. Ende November erlitt der adlige Geschäftsmann allerdings einen schweren Schicksalsschlag. Sein genannter Adoptivsohn ist im Alter von nur 51 Jahren gestorben. Nun wurde Alexander beigesetzt.

Wie Bild berichtet, kamen 19 Trauergäste zur Beerdigung des Skandal-Millionärs in die Trauerhalle der St.-Franziskus-Gemeinde Castrop-Rauxel. Während der Trauerfeier wurde eine seiner Rap-Aufnahmen gespielt, mit dem Titel "You Can Win the Game". Alexanders langjährige Lebensgefährtin Justine Christine soll allerdings nicht zur Verabschiedung erschienen sein.

Erst vor wenigen Wochen war der Tod des 51-Jährigen durch das Newsportal bestätigt worden. Die genauen Umstände sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Frédéric erscheinen die Todesumstände jedoch ziemlich mysteriös, weswegen er rechtliche Schritte einleiten ließ: "Ich habe eine Obduktion von Alexanders Leichnam beantragt. Es kann doch nicht sein, dass ein Mann von 51 Jahren einfach so tot umfällt. [...] Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gab, die es auf sein Geld abgesehen haben."

