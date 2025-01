"Hilf mir": Frédéric von Anhalt schrieb Sohn SMS aus Klinik

Es werden weitere Details zum Gesundheitszustand von Prinz Frédéric von Anhalt (81) bekannt. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat liegt seit Tagen in einem Kölner Krankenhaus und kämpft gegen eine schwere Lungenentzündung. Sein Adoptivsohn Kevin (30) berichtet jetzt gegenüber Bild: "Er hatte mir zuvor eine WhatsApp geschickt, dass er im Krankenhaus liegt und geschrieben: 'Hilf mir!'" Daraufhin sei der Fußballer nach Köln geeilt.

Doch der Anblick, der sich Kevin bot, habe ihn erschreckt. "Als ich Frédéric da liegen sah, war das ein Schock", erklärt er und fügt hinzu: "Er sah wirklich sehr mitgenommen aus, so habe ich ihn noch nie gesehen. Er hat dann versucht, sich im Bett aufzurichten und dabei am ganzen Leib gezittert." Dennoch habe er gemerkt, dass in Frédéric "noch Lebensmut" stecke. Der Witwer von Zsa Zsa Gabor (✝99) habe auch "ein paar Sätze" reden können.

Aber wie steht es eigentlich um den Gesundheitszustand von Frédéric? Der 81-Jährige kämpft nach wie vor auf der Intensivstation gegen eine schwere Lungenentzündung. Dort werde er – wie er selbst gegenüber AZ erklärte – mit Antibiotika und einer Sauerstofftherapie behandelt. Die Situation sei zu Beginn sogar lebensbedrohlich gewesen.

Getty Images Frédéric von Anhalt im September 2022

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022